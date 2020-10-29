دخول حالتي «كورونا» مركز العزل بـ«الطب العسكري زوارة»

استقبل مركز العزل في جهاز الطب العسكري زوارة، أمس الأربعاء، حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وتعود الحالة الأولى لمسن يبلغ 85 عامًا يعاني ارتفاعا في ضغط الدم، ومصاب كذلك بداء السكري، فيما تعود الحالة الثانية لامرأة تبلغ 48 عامًا وتعاني من التهابات إضافة إلى داء السكري، حسب بيان منشور على صفحة جهاز الطب العسكري زوارة بموقع «فيسبوك».

– «الطب العسكري زوارة» يستقبل حالتي «كورونا»

وفي 21 أكتوبر، أعلن جهاز الطب العسكري زوارة استقبال حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد». وقال الجهاز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن إحدى الحالتين تبلغ 63 عامًا، وتعاني من التهاب في الرئة.



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