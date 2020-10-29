صحة الوفاق تطالب مديري المستشفيات بعدم السماح للإعلام بتصوير مستشفياتهم إلا بتصريح رسمي

ليبيا – طالبت وزارة الصحّة بحكومة الوفاق مديري المستشفيات والقطاعات والإدارات التابعة لها بعدم السماح للقنوات الإعلامية بالتصوير داخل القطاعات التابعة للصحة واستطلاع الرأي أو إجراء أي مقابلات وتصريحات رسمية، إلا بالرجوع والتنسيق مع إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحّي والحصول على إذن تصريح رسمي.

صحة الوفاق أشارت -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- إلى أن مطالبها جاءت نظرًا لتكرار التجاوزات وتحريف بعض المقابلات الشخصية واستطلاع الرأي داخل قطاعات الصحّة ونشر محتوى مضلل؛ لتشويه الوزارة والمسؤولين بها من قبل بعض القنوات التلفزيونية.