«المحجوب»: آن الأوان للقضاء على الإرهاب وصانعيه وأولهم «الإخوان المفسدين»

أكد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، أن الجيش يتابع ردود الأفعال المحلية والعربية والعالمية المختلفة للاتفاق الموقع في اجتماعات لجنة المسار العسكري «5+5» بجنيف.

وقال المحجوب، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الاتفاق يجسد طموحات ورغبات وحقيقة ما يريده المواطنين”.

وأضاف “مفاوضات جنيف اتسمت بنقاش مسؤول وضع نصب عينيه مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهو ما أكدته مقررات الاتفاق وبنوده ومبادئه التي انطلق منها والتي كانت من ضمن ما اتفق عليه في مخرجات برلين”.

وتابع “آن الأوان لقطع دابر الإرهاب وصانعيه من التنظيمات المختلفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان المفسدين الذين لم يهمهم الوطن فنهبوه وعملوا على تمزيق نسيجه وضرب تألفه وسرقة ثرواثه وتحقيق مصالحهم على حساب آلام وعناء وتعب المواطنين”.