الحويج: الاتفاق الأمني بين الوفاق وقطر محاولة لعرقلة الحل السياسي ومنعنا من الانتقال لليبيا الجديدة

ليبيا – اعتبر وزير الشؤون الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أن الاتفاق الأمني الذي وقّعته حكومة الوفاق مع قطر هذا الأسبوع، محاولة لمنع الانتقال إلى ليبيا الجديدة وعرقلة الحل السياسي، وإعادة دوران العجلة إلى الخلف بعد أن بدأت الأوضاع تستقر.

الحويج قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن القوى الدولية أصبحت مقتنعة بالدور السلبي الذي قام به العدوان التركي القطري على ليبيا، وتلك القوى تدفع الآن لرفع يد هذا العدوان عن الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن تركيا وقطر تعطلان استقرار الأوضاع في ليبيا.

وأضاف: “دور قطر وتركيا، بدأ يتراجع تدريجيًا في ليبيا، والجميع أصبح مقتنعًا بأن مصلحة الشعب الليبي في إنهاء هذا العدوان. الجيش الليبي التزم بكل الاتفاقيات السابقة وأوقف إطلاق النار، لكن الميليشيات خرقت هذه الاتفاقيات ومنعت الانتقال إلى ليبيا الجديدة”.

وتابع: “الشعب الليبي يدفع للوصول إلى صندوق الديمقراطية، لكن بعض القوى تحاول منع ذلك؛ لأنها لا تعيش إلا في الفوضى ولا يمكن أن تستفيد إلا من الحرب”.

كما لفت إلى أن حكومة الوفاق صرفت 250 مليار دولار في الحرب، وجلبت المرتزقة والسلاح، ولم تنفق دينارًا واحدًا على الدولة.

واستنكر الحويج ما أسماه “بقاء مدن ليبية في الظلام، في حين تضاء أوروبا بالغاز والنفط الليبي”، مشددًا على أن الشعب الليبي متمسّك بأن تكون ليبيا واحة للسلام وليس مصدر قلق لجيرانها.

وختم الحويج حديثه بالقول: إن ليبيا الجديدة التي ستتحقق في المستقبل القريب، ستكون دولة القانون والمؤسسات دون مليشيات وسيكون لها إشعاع دولي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية