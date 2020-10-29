ليبيا – أكّد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات استئناف الرحلات الجوية إلى مصر من مطار معيتيقة، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

بوشكيوات وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من ركيا وتمولها قطر أوضح أن الخطوط الإفريقية والخطوط الليبية ستستأنف رحلاتها إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بواقع أربع رحلات أسبوعية، مضيفًا أن الرحلات الجوية ستستأنف إلى تونس فور الانتهاء من التنسيق اللوجستي وتفعيل البروتوكل الصحّي الموقع بين البلدين.

وأفاد أن الوزارة على تواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي حثّت على فتح المطارات في اتفاق 5+5، وعودة الرحلات إلى مطار سبها، حيث يتم التنسيق للحصول على ضمانات مع الجهات التي كانت قد أوقفت عمل المطار سابقًا.

وكيل وزارة المواصلات أشار إلى أنه دون ضمانات لا يمكن التضحية بسلامة الركاب.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية