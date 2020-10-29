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“هيومن رايتس ووتش” تعرب عن قلقها لافتقار اتفاق وقف إطلاق النار لبنود المساءلة عن الجرائم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الخميس، عن ترحيبها ببعض الالتزامات الحقوقية في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته الأطراف الليبية في جنيف الأسبوع الماضي.

وأعربت المنظمة عن قلقها من افتقار الاتفاق لبنود المساءلة عن الجرائم.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا قد اعلنت يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، عن توقيع وفدي حكومة الوفاق غير المعتمدة والجيش في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بجنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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