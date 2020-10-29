وزارة الحكم المحلي تدعو لتشديد الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

دعت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية الى توخي الحذر بعد انتشار فيروس كورونا في مدينة طرابلس.

وقالت الوزارة، في خطاب موجه لفريق الأزمات والطوارئ بالبلدية، إنه نظرا لتفاقم الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا بليبيا بشكل عام وببلدية أبو سليم بشكل خاص يجب اتباع التعليمات الجديدة.

وطالبت الوزارة العاملين بالمحلات التجارية بارتداء الكمامات خلال فترة العمل، وعدم السماح للمواطنين بالدخول إلى المحلات بدون كمامات وتوفير الآلات ومعدات التطهير والتعقيم لكل المحال.