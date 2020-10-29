بضمانات أممية.. أبوشكيوات : استئناف الرحلات الجوية إلى مصر والجنوب الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، هشام أبوشكيوات، إنه على تواصل مباشر مع البعثة الأممية بخصوص عودة الرحلات إلى مطار سبها وكل مطارات الجنوب الليبي، مُبديًا حماسته لعودة الرحلات.

أبوشكيوات أضاف، أن عودة الرحلات الجوية إلى الجنوب مُهم جدًا لرفع معاناة المواطنين، مُتابعًا “لكن الجميع يعلم أن آخر رحلة لشركة الخطوط الإفريقية، تعرضت لها الطائرات المسلحة أثناء هبوطها في مطار سبها، وأجبرت على الرجوع مرة أخرى إلى مطار معيتيقة”.

وواصل “نحن ننسق مع البعثة التي بدورها تنسق مع الطرف الآخر للحصول على نوع من الضمانات لعدم تكرار هذه التصرفات اللامسؤولة التي قد تؤدي إلى كارثة”، مُستطردا “البعثة قطعت شوطًا جيدًا في هذا الأمر”.

وأكد استئناف الرحلات الجوية إلى الجنوب الليبي الأسبوع المقبل، في حال تمكنت البعثة الأممية من الحصول على ضمانات بعدم وجود شيء يهدد سلامة الطائرة والركاب من أي أعمال عدائية.

وبخصوص مصر، أشار إلى استئناف شركة الخطوط الإفريقية رحلاتها من مطار معيتيقة إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، وسوف يتم تسيير أربع رحلات للشركة، قائلاً “ستساهم الخطوط الليبية أيضا في السفر إلى مطار برج العرب مع الخطوط الإفريقية خلال الأيام المقبلة”.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، استنكرت، مطلع الشهر الجاري، منع طائرة تابعة للخطوط الأفريقية من الهبوط في مطار سبها، متهمة مجموعة مسلحة بمنع الطائرة عمدًا.

وذكرت الوزارة في بيان لها بالخصوص، إن هذه المجموعة منعت الطائرة التي كانت في رحلة داخلية رقم 210 من مطار معيتيقة، قامت بنشر عدد من السيارات المسلحة وإغلاق مهبط المطار الأمر الذي أضطر برج المراقبة في المطار إلغاء إذن الهبوط وعودة الطائرة لطرابلس مجددًا، حماية للركاب وسلامتهم.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الرحلة كانت الأولى لإعادة فتح مطار سبها أمام الرحلات الداخلية وربط الصلة بمختلف المطارات الأخرى داخل البلاد، وتسيير رحلات داخلية عبر شركات الطيران لتوفير وسيلة نقل للمواطنين من مدن وقري الجنوب أو من باقي المدن الأخرى، مردفة: “وما لذلك من أثار إيجابية”.

وشددت الوزارة على أن سيطرة هذه المجموعة المسلحة على هذا المرفق المدني تؤكد مجددًا السلوك ذاته التي تتبعه هذه المجموعات ومن يتآمرون بأمره وأهدافه في إحباط عزيمة الليبيين وفك الارتباط بينهم وتجويعهم وإذلالهم.