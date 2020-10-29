الأرصاد تتوقع تكاثر السحب على مناطق شمال ليبيا

توقعت الأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق شمال ليبيا اليوم الخميس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية واحتمالية ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على مرتفعات جبل نفوسة، بينما يبقى الطقس مستقر على مناطق الجنوب.

وتوقعت الأرصاد أن تميل درجات الحرارة القصوى للانخفاض على أغلب مناطق ليبيا حيث من المتوقع أن تسجل على معظم مناطق الشمال ما بين (٢٠-٢٥) م، وتتراوح ما بين (١٧-٢٠) م على المناطق الجبلية، وتكون ما بين (٢٤-٢٩) م على مناطق الوسط والجنوب.