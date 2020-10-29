لاتهامه بـ”مخالفات مالية”.. “داخلية الوفاق” تطارد وزيرًا سابقًا

صدرت، أمس، أوامر بإلقاء القبض على وزير الحكم المحلي السابق بحكومة الوفاق، بداد قنصو مسعود، وإحالته إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامه بارتكاب “تجاوزات مالية”.

وأقيل مسعود من منصبه في نهاية عام 2018، وجاء بعده الوزير الحالي ميلاد الطاهر الموقوف هو الآخر من قبل النائب العام للتحقيق معه في التهم نفسها.

وأمر مدير إدارة الفروع بوزارة الداخلية في حكومة “الوفاق”، العميد محمود الحوات، أمس، المباحث الجنائية بتعزيز جهود إلقاء القبض على “مسعود” وإحالته إلى النائب العام.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، فائز السراج، قد اكتفى عند إقالة “مسعود” من منصبه قبل قرابة عامين بالإشارة إلى أن استبعاده جاء لدواعي “المصلحة العامة”.

ولا يزال “الطاهر” ووكيل وزارته، قيد الحبس بأمر من النيابة العامة بطرابلس، على خلفية اتهامهما بارتكاب “تجاوزات مالية، والإضرار بالمال العام”.

وقال مسؤول مطلع من ديوان المحاسبة إن التقرير الأخير الصادر عن الديوان كشف عن تجاوزات مالية عديدة في غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، فضلاً عن مخالفات تم ارتكابها منذ سنوات سابقة لكن لم يتم التحقيق فيها.

وأضاف أن الأيام القادمة ستتمخض عن توقيف مسؤولين وقيادات من مؤسسات كبيرة للتحقيق معهم في تهم تتعلق بنهب المال العام.

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