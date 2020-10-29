“الثني” يُوجه بتأهيل آليات شركة النظافة في أجدابيا

بحث رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، ملف سير المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها الوزارات والهيئات العامة، في بلدية أجدابيا.

وشارك في الاجتماع، كل من عضو مجلس النواب إدريس المغربي، رئيس المجلس التسييري للبلدية أمبارك المنفي، ووزير الحكم المحلي عادل الزائدي.

وخلص الاجتماع؛ إلى الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدية ومديري المشروعات لإيجاد الحلول اللازمة لإنجاز تلك المشاريع.

ووافق رئيس الحكومة على منح الإذن بشراء أرضٍ لاستغلالها كمركز لتجميع القمامة، وأصدر تعليمات عاجلة لصيانة الآليات التابعة لشركة خدمات النظافة العامة.

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