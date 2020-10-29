الأرصاد : الطقس مستقر على مناطق الجنوب واحتمال سقوط أمطار على الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، بينما يبقى الطقس مستقرا على مناطق الجنوب.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي سيكون بها السماء قليلة السحب و تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا على المناطق الساحلية، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة سيكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية ولا تتجاوز 20 على الجبل الأخضر.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة، ستكون بها السماء صافية إلى قليلة السحب، و الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، كما ستكون السماء صافية في مناطق الكفرة و السرير و تازربو، و الرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية.

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