«مكافحة الأمراض»: 782 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 588 حالة ووفاة 8 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (234).

واستلم المركز عدد (3140) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1100) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (31) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (34) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (115) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (31) عينة، مختبر فرع المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (200) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (200) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2358) عينة سالبة، عدد (782) عينة موجبة (562 جديدة + 220 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 320 حالة جديدة

عدد 102 حالة مخالطة

ظاهر الجبل

عدد 3 حالة جديدة

3.العجيلات

عدد 4 حالة جديدة

4.السبيعة

عدد 7 حالة مخالطة

5.جنزور

عدد 15 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 6 حالة جديدة

7.المعمورة

عدد 8 حالة جديدة

8.سواني بن ادام

عدد 19 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 15 حالة جديدة

10.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

11.القره بوللي

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

12.مصراته

عدد 55 حالة جديدة

عدد 39 حالة مخالطة

13.غريان

عدد 8 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

14.وازن

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

15.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

16.الجميل

عدد 7 حالة جديدة

17.الزاوية الغرب

عدد 12 حالة جديدة

18.الزاوية المركز

عدد 34 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

19.زواره

عدد 37 حالة مخالطة

20.سبها

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

21.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

22.الغريفة

عدد 1 حالة جديدة

23.البوانيس

عدد 1 حالة مخالطة

24.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

25.العامرية

عدد 10 حالة جديدة

26.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27.درج

عدد 1 حالة جديدة

28.النواحي الأربع

عدد 16 حالة جديدة

29.الماية

عدد 3 حالة جديدة

30.صرمان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

31.الريانية

عدد 3 حالة جديدة

32.الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

33.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

34.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 588 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 461 حالة في طرابلس

2.عدد 87 حالة في مصراته

3.عدد 16 حالة في وادي زمزم و ابو نجيم

4.عدد 5 حالات في صرمان

عدد 15 حالة في الزاوية المركز

6.عدد 4 حالات في وازن

تفاصيــــــل الــــ ( 8 ) حالة وفاة

1.عدد 2 حالة في مصراته

2.عدد 2 حالة في الخمس

3.عدد 1 حالة في الرحيبات

4.عدد 3 حالات في الزاوية

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 59656

2.الحالات النشطة : 25275