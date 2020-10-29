البرلمان العربي: ندعم التسوية السياسية في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على موقف البرلمان الداعم للشعب الليبي الشقيق، مرحبا بالاتفاق الموقع قبل عدة أيام بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولة ليبيا في العاصمة السويسرية جنيف.

وشدد «العسومي»، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي أنطلقت أعمالها اليوم “الخميس”، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ على دعم “البرلمان العربي ومساندته لكافة الجهود التي تدعم التسوية السياسية الشاملة في دولة ليبيا التي يرتضيها الشعب الليبي الشقيق بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأكد رئيس البرلمان العربي على دعمه لكافة الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، كما دعم احترام سيادة واستقلال الدول العربية ورفض كافة التدخلات والأطماع الخارجية في الدول العربية ومن أي جهة كانت.

وأوضح “العسومي”، أن التدخلات الخارجية التي تتربص بالعالم العربي، وتسعى للنيل من وحدة واستقرار دولنا العربية، هو مسعى مقيت نرفضه في البرلمان العربي ونتصدى له.