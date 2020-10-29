شندب : الزعيم الراحل معمر القذافي مول حملة ساركوزي الانتخابية وجعله رئيسا

قال الصحفي والإعلامي اللبناني علي شندب، اليوم الخميس، أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أكد في حديث سابق له أن طرابلس قامت بتمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.

وأوضح شندب في مقال له أن الزعيم الليبي الراحل معمرالقذافي قال له في عام 2011 أثناء إجرئه مقابلة معه عشية انطلاق هجوم الناتو أنه من أوصل ساركوزي للسلطة، و دعمه بالمال حتى أصبح الرئيس، مشيرا إلى أن الزعيم الليبي الراحل أكد أن ساركوزي جاء له هو ووزير داخليته وكلب منه الدعم المالي حتى أصبح رئيس.

وأشار شندب إلى أن الرئيس الراحل معمر القذافي قال له ” المفروض هو يقعد ساكت وما يفضح نفسه، لكن أنا تقديري أنه أصيب بخلل عقلي، تماما مثل ريغن”، و أنه ويومها ضحكوا عليّ الأمريكان، وبعدين قالوا لي الإنكليز عندك حق تبين لنا أن ريغن مختل عقليا ويعاني من الزهايمر، وغدا سيتأكد الفرنسيون أن صديقي العزيز ساركوزي عنده خلل عقلي”.

ولفت شندب إلى أنه قال للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على هامش المقابلة ” أنه لربما يستخدموا تصريحك عن تمويل ساركوزي انتخابيا للتحريض عليك داخليا، ورد الزعيم عليه قائلا “السطحيون والسذج يمكن أن يحرضوا صحيح، و لكن هذه معركة ينبغي أن نخوضها على المسرح الدولي، وعلى الشعب الليبي والعرب أن يفخروا ويتفاخروا أنه في وقت ينصب علينا (كرازايات)، نصنع نحن رؤساء دول كبرى عضو في مجلس الأمن وليس في افريقيا فقط”.

يشار إلى أن النيابة الفرنسية الخاصة بالشؤون المالية، قد اضافت مؤخرا لساركوزي تهمة رابعة تتمثل في تشكيل “عصابة إجرامية”، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

كما يذكر أن عدد من المصادر أكدت أن ساركوزي تورط في الحرب على ليبيا لسبب “شخصي بحت”، لأن الرئيس الراحل معمر القذافي كان يعلم عنه الكثير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24