ويربيرج: وجود الميليشيات والمرتزقة يتسبب في إحداث الفوضى في ليبيا

أعلن الناطق الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ويربيرج، عن وجود حالة من الرفض التام لإرسال المرتزقة إلى الأراضى الليبية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر وغيرهم من الدول دعوا خلال الفترات الماضية إلى حل للأزمة “ليبى – ليبى”، لأن وجود الميليشيات والمرتزقة يتسبب في إحداث الفوضى في ليبيا.

وأكد ويربيرج، أنه يريد أن يرى ليبيا مستقرة ولديها أمن، وأن يستمتع الشعب الليبي بهذا الأمن، ولن يتمتع بالاستقرار فى ظل وجود المرتزقة والتدخل العسكرى الأجنبى، وكما ينص الاتفاق، فإنه في غضون 90 يوميا فإن كل المرتزقة يتنسحب من الأراضي الليبية.

كما أعلن ويربيرج عن رفضه لمقارنة وضع ليبيا بسوريا وغيرها من الدول التى تعانى من الصراعات، لأن ليبيا لديها العديد من الموارد الطبيعية، وهناك اهتمام كبير من الولايات المتحدة لحل الأزمة فيها.

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