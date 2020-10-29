ليبيا الان

المشري يطالب السراج بالاستمرار في منصبه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، وذلك تجنبًا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هههه. قالت. فراغ. سياسي. احنا. اللي. فيه. مش. فراغ. سياسي. يامعفن. تفوو. عليك. وعلى. البطون. اللي. جابتكم

    رد