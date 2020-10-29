المشري يطالب السراج بالاستمرار في منصبه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، وذلك تجنبًا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد.

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