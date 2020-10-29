حسن البرغوثي نائبًا لرئيس البرلمان العربي

أعلنت مصادر صحفية، أن البرلمان العربي عقد أمس الجلسة الإجرائية لاختيار رئيس البرلمان العربي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان، حيث تمت الجلسة بمقر جامعة الدول العربية في مدينة القاهرة.

وأوضحت المصادر، أنه خلال الجلسة الاجرائية، تم اختيار حسن الطاهر البرغوثي عضو مجلس النواب عن مدينة بني وليد نائبًا لرئيس البرلمان العربي. يذكر أنه سبق للبرغوثي أن تولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي لمدة 4 أعوام متتالية من عام 2016 لعام 2020.

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