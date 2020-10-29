مساعٍ لتذليل الصعوبات التي تواجه تشغيل مطار سبها

بحث وزير العمل والتأهيل، المهدي الأمين، خلال اجتماع تنسيقي عقده يوم الأربعاء، مع الفريق الفني للشركة الليبية للمناولة بمطار سبها؛ الصعوبات التي تواجه تشغيل مطار سبها الدولي.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن أهل الجنوب، كما نوقش، خلال الاجتماع، آليات التنسيق مع وزارة المواصلات والأجهزة التابعة لمصلحتي الطيران المدني والمطارات، بالإضافة إلى إمكانية مواجهة الصعاب وتوفير الإمكانيات والمعدات اللازمة لتشغيل المطار.

وفي السياق ذاته؛ بحث “الأمين” أوضاع العاملين بالشركة الليبية للمناولة فيما يخصّ تأخّر مرتباتهم وعدم صرفها، إلى جانب السعي لحلحلة المشاكل؛ عدا عن دراسة أوضاع الباحثين عن العمل وإمكانية الاستفادة من بعض المؤهلين في مجال الطيران والمطارات.

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