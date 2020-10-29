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الزادمة: قائمة الشخصيات المشاركة في حوار تونس غير متوازنة وفيها محاباة للإخوان المسلمين

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا زيدان معتوق الزادمة إنّ انسحابه من المشاركة في حوار تونس لا رجعة فيه، موضحًا أن قراره جاء بعد اطّلاعه على قائمة الشخصيات المشاركة.

الزادمة أشار في تصريح لقناة “العربية” إلى أن قائمة الشخصيات المشاركة تبيّن أنها غير متوازنة، وفيها محاباة للإخوان المسلمين.
وشدد على أنه لن يجلس على طاولة واحدة مع ممثلي تنظيم الإخوان وشخصياتهم المرتبطة بالإرهاب وبأجندات خارجية وغير مرغوبة من الليبيين، لتشكيل حكومة من الإخوان، رافضًا أن يكون شريكًا في هذا المخطط.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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