مواصلات الوفاق تكشف تفاصيل إنقاذ كامل طاقم سفينة الشحن “ليدي حلوم” العالقة داخل ميناء طرابلس

ليبيا – كشف وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات تفاصيل إنقاذ كامل طاقم سفينة الشحن “ليدي حلوم”، التي علقت بين الصخور داخل ميناء طرابلس منذ ليل الثلاثاء؛ نتيجة سوء الأحوال الجوية.

بوشكيوات قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن السفينة وبسبب الأحوال الجوية وقوة وسرعة الرياح انحنت خارج الحوض الإسمنتي في ميناء طرابلس، السفينة على متنها حوالي 16 بحارًا ،14 مصريون وشخصان من أوكرانيا”.

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وأضاف: “تم انقاذ الطاقم بعد محاولات عديدة من فرق الإنقاذ في ميناء طرابلس خفر السواحل والضفادع البشرية الذين حاولوا انقاذ السفينة للميناء، كانت السفينة بوضعية خطيرة حيث اصطدمت بالأحجار الإسمنتية بسبب أمواج البحر”.

كما أردف: “الحاويات على ظهر السفينة في انتظار أن تأتي شركة أجنبية متخصّصة لتقوم بعملية إفراز الحاويات التي على ظهرها والتي تقدر بـ111 حاوية، ليتم بعدها البدء في عملية جر السفينة لحوض الإصلاح، كما تم إجراء الكشف الطبي لجميع البحارة، بالإضافة لإجراء فحص فيروس كورونا”.

وفيما يتعلق بوضع الطيران الداخلي خصوصًا من و إلى سبها، أكد على تواصلهم المباشر مع البعثة الأممية لاستئناف الرحلات لسبها والجنوب، واصفً إياها بالخطوة المهمه جدًا التي ستساهم في رفع معاناة المواطن في الجنوب.

وتابع: “نعلم أن آخر رحلة للخطوط الجوية الأفريقية ومحاولة الهبوط في مطار سبها تعرضت لها الطائرات المسلحة وتم الغاء الهبوط ورجعت الطائرة للمطار، ونحن في تنسيق مع البعثة لتنسق مع الطرف الآخر لمحاولة الوصول لنوع من الضمانات لعدم تكرار هذه الأفعال غير المسؤولة والتي تؤدي لوقوع كارثة. أعتقد أن البعثة قطعت شوطًا جيدًا في هذا الدور، وستستأنف الرحلات خلال أسبوع في حال تمكنت البعثة من الحصول على ضمانات لحماية الطائرة والركاب”.

كما اختتم بالقول: “بالنسبة للرحلات الخارجية مع مصر ستكون اعتبارًا من الأسبوع المقبل بواقع 4 رحلات من خلال شركة الخطوط الليبية ومطار برج العرب، أما باقي الرحلات مع تونس فنحن في تواصل مباشر مع وزارة الصحة وتم توقيع بروتوكول صحي في عملية فتح المنافذ البرية والجوية وفي انتظار التطبيق اللوجستي لتنفيذ البروتوكول، فأي مواطن ليبي يرغب بالذهاب لتونس يجب أن يقوم بإجراء تحليل لفايروس كورونا قبل 3 أيام من تاريخ سفره”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية