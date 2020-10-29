الشح: الشعب الليبي لن يسمح بتمرير صفقة ستيفاني في تونس.. وعلى السراج إعلان استقالته

ليبيا – علق المستشار السياسيّ السابق في مجلس الدولة الاستشاريّ أشرف الشحّ على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف.
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قال تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنَّه بئس الضجيع ، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة )
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( «أربع من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» ))
هؤلاء الخونة بيادق الفتنة في ليبيا لعنهم الله باعوا شرفهم من أجل حفنة من الدولارات
مقولة: من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن
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باشحيح العقل ومن فوضك للتكلم باسم الشعب الذى يرفض الاحتلال والمرتزقة وانت ترحب بهم فانت خائن وكلب حقير من كلاب موزه واردوغان كلب جربان
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