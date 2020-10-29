الشح: الشعب الليبي لن يسمح بتمرير صفقة ستيفاني في تونس.. وعلى السراج إعلان استقالته

الشح قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “يستمر السراج في توقيع قرارات العطلات الرسمية من خارج البلاد انتظارًا لصفقة ستيفاني في تونس، والتي لن يسمح الشعب الليبي بتمريرها”.

وأضاف: “أليس أشرف له احترامًا لليبيين أن يعلن استقالته، ليترك للحكومة عملية الترتيب لانتخابات برلمانية؟..عمومًا لن يكون الغد كالأمس”.