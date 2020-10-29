الفيتوري: هل يوجد ضوء في نهاية النفق لليبيا؟

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وركز عن آمال إنهاء الصراع في البلاد.

وقال الفيتوري في غضون شهرين فقط تغير الوضع في ليبيا بشكل كبير مما خلق الأمل في أن حل الأزمة الحالية قد يكون قاب قوسين أو أدنى.

والحدث الأخير -في سلسلة الاجتماعات التي بدأت الشهر الماضي- هو اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في مدينة جنيف السويسرية والذي انتهى بالتوقيع لأول مرة على وقف دائم لإطلاق النار بين حكومة الوفاق والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وعلى الرغم من عيوبها تنص الوثيقة الموقعة في 23 أكتوبر على وقف إطلاق النار على مستوى ليبيا. ونجحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الجمع بين الجانبين لإضفاء الطابع الرسمي على وقف إطلاق النار غير الرسمي. وفي بيان صدر يوم الثلاثاء رحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتطور ودعا الأطراف الليبية إلى “إظهار نفس التصميم في التوصل إلى حل سياسي من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي ” ومن المقرر أن يبدأ منتدى الحوار في 9 نوفمبر.

وتتألف اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 من عدد متساوٍ من الضباط العسكريين من حكومة الوفاق والجيش الليبي وتنظمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وسيأتي الاختبار الحقيقي لاتفاق وقف إطلاق النار عندما ينعقد منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 9 نوفمبر في العاصمة التونسية.

هل يمكن ترجمة هذا التقدم العسكري إلى اتفاق سياسي؟

وبدت ستيفاني ويليامز -القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- متفائلة لأنها ترأست اجتماعًا افتراضيًا تحضيريًا لوفد مؤلف من 75 شخصًا سيحاول رسم الطريق نحو السلام في البلاد. وفي اجتماع 26 أكتوبر حثت المندوبين على “وضع المصلحة الوطنية العليا” فوق كل الآخرين.

ولم يبدأ منتدى الحوار السياسي الليبي من فراغ إذ تم بالفعل إحراز تقدم سياسي صغير.

واتفق ممثلو الحكومتين المتنافستين في ليبيا -حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والحكومة الليبية في طبرق- على معايير مشتركة لاختيار رؤساء المناصب السيادية في ليبيا المستقبلية.

وتشمل المناصب السيادية محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المحكمة العليا من بين عدة مناصب أخرى.

ويُنظر إلى الاتفاقية الموقعة في 7 أكتوبر كخطوة أولى نحو تسهيل إعادة توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، ويمكن أن تساعد في تسهيل الحوار السياسي القادم. ومنذ عام 2014 تم تقسيم معظم المؤسسات البيروقراطية الليبية بين الحكومتين. وعدم وجود اتفاق سياسي شامل حتى الآن جعل مناقشة توحيدهم ممارسة غير مجدية طالما كانت هناك حكومتان منفصلتان.

إذا سار منتدى الحوار السياسي الليبي كما هو مخطط له، تأمل ويليامز في الحصول على توافق في الآراء بشأن إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني الحالية بطريقتين: أن يكون هناك مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء بدلاً من التسعة الحاليين، ومن خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية منفصلة ومستقلة مقبولة من كلا الطرفين. ومن المفترض أن يستمر ذلك لفترة انتقالية قصيرة يجري بعدها استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية. هذا شيء تصوره مبعوث الأمم المتحدة السابق غسان سلامة العام الماضي وكان على وشك تفعيله عندما هاجم الجيش الوطني الليبي طرابلس مما دفع البلاد إلى حرب استمرت عامًا.

ونظرًا لأن الشيطان يكمن في التفاصيل، وإذا كانت ردود الفعل على اتفاقية وقف إطلاق النار الصادرة عن لجنة 5 + 5 هي شيء يمكن التعويل عليه ، فإن الأمور لا تبدو واعدة لمنتدى الحوار السياسي الليبي القادم.

بدا أن المجلس الأعلى للدولة -هيئة استشارية متحالفة مع حكومة الوفاق – يرفض أجزاء من اتفاقية وقف إطلاق النار 5 + 5. وفي بيان نشر على صفحته على فيسبوك أعلن المجلس أن الاتفاقية لا تنطبق على الاتفاقية الأمنية لحكومة الوفاق الوطني مع تركيا الموقعة العام الماضي. وتطالب الفقرة 2 من المادة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار جميع القوات الأجنبية بمغادرة ليبيا في غضون ثلاثة أشهر. وفي مقابلة متلفزة في 24 أكتوبر رد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري بالإصرار على أن الاتفاق يعني تركيا على وجه التحديد. وتقف أنقرة إلى جانب حكومة الوفاق في الصراع وجلبت الآلاف من المرتزقة السوريين لتعزيز دفاعات حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي ودفعها إلى منطقة سرت على بعد 500 كيلومتر شرقًا.

وبعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار في جنيف بدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوضه. ونقل عنه قوله إن الوثيقة تفتقر إلى المصداقية لأنها لم توقع من قبل “كبار المسؤولين” من الجانبين. كما شكك في تنفيذه بالسؤال عما إذا كان من “الصواب” مغادرة المرتزقة ليبيا.

واستثمرت أنقرة خاصة منذ نوفمبر 2019 بشكل كبير سواء سياسيًا أو عسكريًا في دعم حكومة الوفاق الوطني، ومن الصعب رؤيتها تتراجع لمجرد أن حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي قررا التحدث عن السلام.

والشيء نفسه ينطبق على موسكو التي تدعم الجيش الوطني الليبي. ومع ذلك لم تقر موسكو علنًا بذلك أبدًا، ودائمًا ما تنكر أي صلة بمرتزقة مجموعة فاجنر الذين كانوا يقاتلون دعما للجيش الوطني الليبي.

وقد يؤدي الفشل في ترجمة اتفاقية جنيف لوقف إطلاق النار إلى اتفاق سياسي في تونس خلال أقل من أسبوعين إلى عرقلة العملية برمتها التي كانت الأمم المتحدة تقوم ببنائها منذ شهور.

وهذا السيناريو الكئيب هو تهديد حقيقي لزخم السلام الكامل الذي نشأ بعد سلسلة من الاجتماعات الشهر الماضي والتي شهدت اجتماع المندوبين في كل من مونترو بسويسرا والغردقة بمصر وبوزنيقة بالمغرب قبل لجنة 5 + 5 اجتمع في جنيف الأسبوع الماضي.

قد يؤدي فشل منتدى الحوار السياسي الليبي إلى تفكيك اتفاق وقف إطلاق النار نفسه، وقد يصبح القتال المتجدد حقيقة واقعة حول خط سرت-الجفرة القريب جدًا من الهلال النفطي الليبي. وكان النفط ولا يزال هو المحرك الرئيسي للصراع بين الخصوم المحليين وداعميهم الأجانب.

لكن ما هو مرجح في حالة الفشل هو أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأمل في الحفاظ على الوضع الراهن، بما في ذلك وقف إطلاق النار حتى تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في أوائل العام المقبل. إذا فاز الرئيس ترامب في انتخابات 3 نوفمبر – كما أتوقع- فمن المحتمل أن يصبح الملف الليبي أولوية في جدول أعماله. وتميل الفترة الرئاسية الثانية لرؤساء الولايات المتحدة إلى التركيز أكثر على السياسة الخارجية.

وفي حين أن فشل منتدى الحوار السياسي الليبي ليس خيارًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلا أن القوى الأجنبية التي تتدخل في الشؤون الليبية لا تزال قادرة على التحايل على أي صفقة لا تحبها. لقد فعلوا ذلك من قبل وسيحاولون فعل ذلك مرة أخرى.