مستشفى الحروق بطرابلس: 35 إصابة جراء استخدام الألعاب النارية في ذكرى المولد النبوي

استقبل مستشفى جراحة الحروق والتجميل في طرابلس 35 حالة إصابة جراء استخدام الألعاب النارية والمفرقعات في ليلة ذكرى المولد النبوي لهذا العام، مسجلًا انخفاضا ملحوظا في الإصابات على غرار العامين الماضيين.

وحسب إحصائية صادرة عن مكتب الإعلام والتوثيق بالمستشفى ونشرته وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، تنوعت الإصابات بين حروق سطحية وجروح بسيطة، ولم يسجل استقبال المستشفى أي حالة بتر جزئي أو كلي هذا العام.

– الموشحات الدينية تزين احتفالية المولد النبوي في سبها

وأوضح مكتب الإعلام أن جميع الحالات تم علاجها وغادرت المستشفى، منوهًا في هذا الإطار بـ«جهود العاملين بمستشفى جراحة الحروق والتجميل من العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية والفنية والأجهزة الأمنية».



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا