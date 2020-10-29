الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 8 حالات وفاة و 782 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 8 حالات وفاة و 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 588 حالة إصابة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (3140) عينة موزعة على المختبرات التالية، من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1410) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1100) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (14) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (31) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سبها (34) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية (115) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق (3) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (2) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني غريان (31) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني للصحة الحيوانية (200) عينة، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس (200) عينة.

وأشار المركز إلى أن نتائج فحص العينات أثبتت سلبية ( 2358 ) عينة، وإيجابية (782) عينة منهم 562 حالة جديدة و 220 حالة مخالطة .

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