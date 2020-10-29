عبد الرحمن: تركيا لعبت على وتر الإخوان المسلمين لإرسال المرتزقة لليبيا للحصول على راتب ألفي دولار شهريًا

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن تركيا لعبت على وتر الإخوان المسلمين، لإرسال المرتزقة والمقاتلين إلى ليبيا، لرد الجميل لإخوانهم في ليبيا، وللحصول على راتب ألفي دولار شهريًا.

وقال عبد الرحمن، في تصريح صحفي، إن المضحك في الأمر، إنهم أخبروا المرتزقة بأن إيران تقاتل شرق ليبيا، مشيرا إلى أنهم عندما ذهبوا إلى هناك أوهموهم بأنهم يدافعون عن الإسلام، وعندما عاد بعضهم إلى سوريا قالوا إنهم حصلوا على الأموال، ومن عادوا جُثثًا إلى سوريا لا نعلم ماذا فعلوا بالأموال التي حصلوا عليها.

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