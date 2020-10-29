“الوطنية للنفط”: نقل عمليات التشغيل لمنطقتي التعاقد 91 و107 من شركة فنترسهال الألمانية إلى شركة السرير

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن نقل عمليات التشغيل لمنطقتي التعاقد 91 و107 (96,97 سابقا) من شركة فنترسهال الألمانية إلى شركة السرير للعمليات النفطية التي تم إنشائها حديثاً كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال (WIAG).

وأوضحت المؤسسة، أنه استمر التشغيل خلال الفترة الماضية تحت إشراف شركة فنترسهال لغرض إتمام إجراءات الإنشاء والتسجيل الرسمي لشركة السرير للعمليات النفطية، حتى تم نقل معظم العمالة إلى شركة السرير للعمليات النفطية ليستمروا في تسيير أعمال الشركة.

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