«رئيس النواب» والوفد المرافق له يصلون مالطا لبحث العملية السياسية في ليبيا

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى مالطا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج.

والتقى رئيس النواب والوفد المرافق له، في مستهل زيارتهم، وزير الخارجية المالطي، وسوف يلتقون في وقت لاحق رئيس الجمهورية المالطي وعدد كبير من المسئولين والجالية الليبية في مالطا.

وكانت وزارة الخارجية المالطية، قد أعلنت أمس أن وفدًا ليبيًا برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، يصل غدا إلى مالطا لإجراء محادثات مع الوزير إيفاريست بارتولو.

وقالت الوزارة، وفق موقع «نيوزبوك» الإخباري المالطي، في بيان إن المحادثات «ستتناول العملية السياسية في ليبيا والحوار الليبي الليبي».

وشدد بيان الخارجية المالطية على أن مالطا كدولة مجاورة صديقة ملتزمة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.