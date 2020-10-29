بشكوات : عودة الرحلات الجوية بين مطار معيتيقة و برج العرب الاسبوع المقبل

أعلن وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق غير المعتمدة هشام بوشكيوات، اليوم الخميس، عن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر من مطار معيتيقة، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأوضح بوشكيوات في تصريحات صحفية، أن الخطوط الإفريقية والخطوط الليبية ستستأنف رحلاتها إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بواقع أربع رحلات أسبوعية، مضيفًا أن الرحلات الجوية ستستأنف إلى تونس فور الانتهاء من التنسيق اللوجستي وتفعيل البروتوكل الصحّي الموقع بين البلدين.

وأشار بوشكيوات إلى أن الوزارة على تواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي حثّت على فتح المطارات في اتفاق “5+5″، وعودة الرحلات إلى مطار سبها، حيث يتم التنسيق للحصول على ضمانات مع الجهات التي كانت قد أوقفت عمل المطار سابقًا.

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