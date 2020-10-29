عقيلة يلتقي أعيان وحكماء المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة، مجلس حكماء وأعيان مدينة المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث.

وقال مجلس النواب في بيان نشره على موقع الإلكتروني، اليوم الخميس، إن اللقاء تناول «تطورات الأوضاع والشأن العام في أنحاء البلاد، إضافة إلى الأوضاع السياسية وسُبل إنهاء الأزمة الليبية».

– عقيلة صالح يلتقي وفدا من قبيلة البراعصة

وأكد حكماء وأعيان المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث «دعمهم مجهودات رئيس مجلس النواب ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية». وفي ختام اللقاء قدم مجلس حكماء وأعيان المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث درعا لعقيلة صالح باعتباره «القائد الأعلى للقوات المسلحة عرفانًا بمجهوداته الخيرة وخُطاه الواثقة لما فيه صالح الوطن».

والخميس الماضي، التقى عقيلة صالح وفدًا من قبيلة البراعصة لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل الوصول إلى حل يُفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.

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