الزادمة: قائمة الشخصيات المشاركة في حوار تونس فيها محاباة للإخوان

أكد رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، أن انسحابه من المشاركة في حوار تونس لا رجعة فيه، موضحًا أن قراره جاء بعد اطّلاعه على قائمة الشخصيات المشاركة.

ولفت الزادمة، إلى أن قائمة الشخصيات المشاركة تبيّن أنها غير متوازنة، وفيها محاباة لجماعة الإخوان الإرهابية، مشددًا على أنه لن يجلس على طاولة واحدة مع ممثلي تنظيم الإخوان وشخصياتهم المرتبطة بالإرهاب وبأجندات خارجية وغير مرغوبة من الليبيين، لتشكيل حكومة من الإخوان، رافضًا أن يكون شريكًا في هذا المخطط.

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