بعدما حان موعد رحيله.. المشري يدعو السراج للاستمرار في منصبه

دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للاستمرار في أداء مهامه حتى يتم اختيار مجلس رئاسي جديد تجنبا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد.

وأشار المشري في خطاب موجه للسراج لكلمة رئيس المجلس الرئاسي في 16 سبتمبر 2020 والتي أبدى فيها رغبته في ترك منصبه نهاية شهر أكتوبر الحالي مؤكدا أن البلاد تمر بظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادية ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية واختيار سلطة تنفيذية من أجل استقرار البلاد.

ولفت المشري إلى أنه استنادا للاتفاق السياسي فإن استقالة رئيس مجلس الوزراء أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى استقالة الحكومة بأكملها لذلك دعا المشري رئيس حكومة الوفاق إلى الاستمرار في أداء مهامه حتى يتم اختيار مجلس رئاسي جديد تجنبا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد