الفيتوري: الاختبار الحقيقي لاتفاق وقف إطلاق النار سيكون في لقاء تونس القادم

قال الكاتب الصحفي والسياسي مصطفى الفيتوري، اليوم الخميس، في مقاله الأسبوعي لجريدة “ميدل إيست مونيتور”، بعنوان : “ليبيا: هل من ضوء في آخر النفق!”، إنه بعد شهرين فقط ، تغير الوضع في ليبيا بشكل كبير، مما خلق الأمل في أن حل الأزمة الحالية قد يكون قاب قوسين أو أدنى، معتبرًا أن الحدث الأخيرالمتمثل في سلسلة الاجتماعات التي بدأت الشهر الماضي، وأبرزها اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″ في جنيف، وسويسرا، والذي انتهى بالتوقيع، لأول مرة على وقف دائم لإطلاق النار بين حكومة الوفاق غير المعتمدة و”الجيش”.

وأوضح الفيتوري، أنه بعد اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5 “، سيأتي الاختبار الحقيقي لاتفاق وقف إطلاق النار عندما تنعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 9 نوفمبر في تونس العاصمة.

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