عقيلة صالح يصل مالطا لمناقشة العملية السياسية في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وصل إلى مالطا بصخبة عدد من المسؤولين بللحكومة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن صالح التقى وزير الخارجية المالطي فور وصوله وسوف يلتقى في وقت لاحق رئيس الجمهورية المالطي وعدد كبير من المسئولين والجالية الليبية في مالطا للاستماع لرؤية مجلس النواب والحكومة المؤقتة حول حل الأزمة الليبية.

وكانت وزارة الخارجية المالطية، قد أعلنت أمس أن وفدًا ليبيًا برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، يصل غدا إلى مالطا لإجراء محادثات مع الوزير إيفاريست بارتولو حول العملية السياسية في ليبيا والحوار الليبي الليبي.

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