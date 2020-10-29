«النواب» في ذكرى المولد النبوي: ندعو الله أن يحفظ ليبيا ويمن عليها بالاستقرار

قدم مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، التهنئة إلى الشعب الليبي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد النبوي الشريف.

وقال البرلمان الليبي، في بيان له اليوم الخميس:” يطيب لرئيس ديوان مجلس النواب الليبي وكافة العاملين بالديوان أن يتقدموا بأخلص التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي ومجلس النواب وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف”.

وتابع البيان:” أن أعضاء المجلس وجميع العاملين به يدعون الله أن يحفظ ليبيا وشعبها وأن يمن عليها وسائر بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار”.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وصل إلى مالطا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج.

والتقى رئيس النواب والوفد المرافق له، في مستهل زيارتهم، وزير الخارجية المالطي، وسوف يلتقون في وقت لاحق رئيس الجمهورية المالطي وعدد كبير من المسئولين والجالية الليبية في مالطا.

وكانت وزارة الخارجية المالطية، قد أعلنت أمس أن وفدًا ليبيًا برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، يصل غدا إلى مالطا لإجراء محادثات مع الوزير إيفاريست بارتولو.