مؤسسة النفط تعلن إنشاء شركة السرير للعمليات النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس نقل عمليات التشغيل لمنطقتي التعاقد 91 و107 (96,97 سابقا) من شركة فنترسهال الألمانية إلى شركة السرير للعمليات النفطية التي تم إنشائها حديثاً كشركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال (WIAG).

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط إبرام اتفاقية الابسا بناء على مذكرة التفاهم التي اعتمدت في سنة 2010 كما باشرت المؤسسة الوطنية للنفط التفاوض مع شركة فنترسهال لوضع هذه المذكرة حيز التنفيذ حيث استغرقت هذه المفاوضات مدة ثلاثون شهرا كللت بالنجاح وإعداد الاتفاقيات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة فنترسهال (WIAG) واعتمادها في ديسمبر 2019.

وبينت المؤسسة الوطنية التشغيل استمر خلال الفترة الماضية تحت إشراف شركة فنترسهال لغرض إتمام إجراءات الإنشاء والتسجيل الرسمي شركة السرير للعمليات النفطية وبهذا التاريخ تم نقل معظم العمالة إلى شركة السرير للعمليات النفطية ليستمروا في تسيير أعمال الشركة.