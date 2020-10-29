عقيلة ووفد حكومي في زيارة رسمية إلى مالطا

أخبار ليبيا24

وصل، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبدالهادي الحويج، إلى جمهورية مالطا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأفادت خارجية الحكومة الليبية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا ومالطا، والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحل الازمة الليبية.

وذكرت أن الاجتماعات الرسمية استأنفت بلقاء وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية مالطا، إيفارست بارتولو.

وقالت، وفي وقت لاحق استقبل رئيس جمهورية مالطا، جورج ويليام فيلا، رئيس مجلس النواب والوفد الحكومي في مقر رئاسة الجمهورية، حيث تبدأ المباحثات المشتركة على مستوى رئاسي.

وأضافت، أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع عدد كبير من المسؤولين المالطيين، ولقاء خاصا بالجالية الليبية في مالطا.