ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

29 October, 2020

هنأ مجلس النواب، اليوم الخميس، الشعب الليبي، بمناسبة المولد النبوي الشريف ،وقال المجلس في بيان له : “يتقدم مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء لكافة أبناء الشعب الليبي والشعوب الإسلامي بخالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم”.

وتابع: “وفي هذه المناسبة المباركة ندعو الله عز وجل أن يرفع عن بلادنا وشعبنا البلاء والوباء وأن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع شملنا ويوحد صفنا لما فيه خير بلادنا وشعبنا، وأن يحفظ ليبيا أمنة مطمئنة”.

ومن جانبه هنأ ديوان مجلس النواب، قائلاً : “يطيب لرئيس ديوان مجلس النواب الليبي وكافة العاملين بالديوان أن يتقدموا بأخلص التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي ومجلس النواب وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيين الله عز وجل في هذه المناسب أن يحفظ بلادنا وشعبنا وأن يمن على ليبيا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والإستقرار”. (