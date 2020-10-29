«الصغير»: «المشري» وافق على تولي «عقيله» المجلس الرئاسي بـ«مباركة تركية» لكن الصفقة انهارت

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، اليوم الخميس:” حتى بدون رسائل من المشري- خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري- وسيالة- محمد سيالة وزير الخارجية في حكومة الوفاق- لن يغادر فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لا نهاية أكتوبر ولا نهاية نوفمبر”.

وأوضح الصغير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حقيقة الصفقة- في إشارة إلى المفاوضات الجارية حول تشكيل مجلس رئاسي جديد- المشري وافق على تولي عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي بمباركة تركية بشرط الإبقاء على الاتفاقية مع أردوغان.

وأضاف حسن الصغير، أن الأتراك تراجعوا عن مباركتهم بعد أن تأكدوا بأن الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب الذي سيغادره عقيلة صالح ولن تمر بالنواب وأن تبقى بالضرورة عليه فإن الصفقة بين المشري وعقيلة تنهار”.