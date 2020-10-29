من هزم “ويندوز”؟ .. إليك أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا في ليبيا

كشفت منصة عالمية للإحصائيات، عن أكثر أنظمة التشغيل استخدامًا في العالم، خلال الفترة ما بين سبتمبر 2019 إلى سبتمبر 2020.

ووفقًا للإحصائية؛ فإن نظام تشغيل “أندرويد”، المصمّم بواسطة شركة “جوجل” الأمريكية؛ هو النظام الأكثر استخدامًا خلال الفترة المذكورة، حيث وصلت نسبة استخدامه إلى 38,5% تقريبًا.

وتعمل العديد من الهواتف في العالم بهذا النظام، مثل هواتف شركة “سامسونج” التي تكتسح السوق الليبي، وهواتف شركات أخرى مثل “هواوي وشاومي”.

وفي المركز الثاني؛ حلّ نظام “ويندوز”، بأجياله المختلفة، والتابع لشركة “مايكروسوفت”، مثل “ويندوز 10 و 8 و 7″، واحتل ما نسبته 36,2%.

واحتل نظم شركة “آبل iOS”، وتحديدًا هواتف “آيفون”، المركز الثالث عالميًا؛ حيث وصلت نسبة استخدامه إلى 14,1%، وهذا ما يشير إلى أقلية المستخدمين لهواتف شركة “آبل”، وفي المركز الرابع، جاء نظام “OS X”، وهو النظام الذي تعمل به أجهزة “Mac” من شركة “آبل” أيضًا.

وكشفت الإحصائية عن النسب في ليبيا؛ حيث تصدر نظام “أندرويد” بأغلبية ساحقة، ووصلت نسبة استخدامه إلى 63,9%، خلال الفترة التي أُجريت فيها الدراسة.

وفي المركز الثاني؛ جاء نظام “ويندوز” بنسبة 25,8%، وثالثًا حلّ نظام “iOS” بنسبة 7,3% ثم نظام “OS X” لأجهزة “Mac” بنسبة 1,9%.

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