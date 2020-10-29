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مستشفى جراحة الحروق: استقبل 35 إصابة جراء الألعاب النارية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت مستشفى جراحـــة الحروق والتجميل بطرابلس استقبال 35 إصابة جراء استخدام الألعاب النارية احتفالا بذكرى المولد النبوي.

وأكدت المستشفى عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها استقبلت مساء أمس الاربعاء 35 إصابة جراء الألعاب النارية ما بين حروق سطحية وجروح بسيطة غادرت جميعها المستشفى.

وبينت المستشفى أنها لم تسجل أي حالة بتر جزئي أو كلي هذه السنة مؤكدة انخفاض أعداد  الإصابات هذا العام والعامين الماضيين مقارنة بالسنوات 2014_2015_2016_2017  التي وصفت فيها تلك الإصابات بالمروعة. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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