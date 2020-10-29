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الزاوية العيساوية تحيي المولد النبوي وسط مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

خرجت الزاوية العيساوية في مدينة بنغازي صباح اليوم في شوارع المدينة القديمة، كعادة كل عام إحياء لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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