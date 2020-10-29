الزاوية العيساوية تحيي المولد النبوي وسط مدينة بنغازي

خرجت الزاوية العيساوية في مدينة بنغازي صباح اليوم في شوارع المدينة القديمة، كعادة كل عام إحياء لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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قناة ليبيا
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