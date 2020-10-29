الخارجية الأمريكية: جميع الأطراف الليبية لديها رغبة في إنهاء الأزمة الحالية

جددت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مشيرة إلى أنها تلعب دور الوساطة بين الأطراف الليبية.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث في تصريحات صحفية اليوم الخميس: “موقفنا واضح بأننا ضد التدخل الخارجي سواء كان في ليبيا أو أي دولة أخرى يفاقم الأزمات في العالم”.

وأضافت غريفيث: “نرحب بالاتفاق الأخير بين الأطراف الليبية ومن وجهة نظر الولايات المتحدة، فالحل لهذه الأزمة هو حل ليبي، فتلعب الولايات المتحدة الوساطة”.

وشددت على أن “تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا يفاقم الأزمة بها، والاتفاق الأخير بين الليبيين دليل على أن هناك رغبة من قبل جميع الأطراف الليبية لإنهاء هذه الأزمة”.