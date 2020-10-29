تزامنا مع زيارة عقيلة صالح.. النمروش يصل إلى مالطا

توجه وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش إلى العاصمة المالطية فاليتا اليوم الخميس.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن النمروش التقى خلال الزيارة بوزير الدفاع المالطي بويرون كاميلاري، وبحثا ملفات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، على حد زعمها.

وتتزامن زيارة النمروش مع وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى مالطا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد السلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج.

وكانت وزارة الخارجية المالطية، قد أعلنت أمس أن وفدًا ليبيًا برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيصل إلى مالطا لإجراء محادثات مع الوزير إيفاريست بارتولو.

وقالت الوزارة، وفق موقع «نيوزبوك» الإخباري المالطي، في بيان إن المحادثات «ستتناول العملية السياسية في ليبيا والحوار الليبي الليبي».

وشدد بيان الخارجية المالطية على أن مالطا كدولة مجاورة صديقة ملتزمة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.