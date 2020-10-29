صالح يلتقي حكماء المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة مجلس حكماء وأعيان مدينة المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث. وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع والشأن العام في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية وسُبل إنهاء الأزمة الليبية. وأكد حكماء وأعيان المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث على دعمهم لمجهودات رئيس مجلس النواب ومبادرته لإنهاء الأزمة الليبية. وفي ختام اللقاء قدم مجلس حكماء وأعيان المرج والمجلس الاستشاري لقبيلة البراغيث درعاً لصالح عرفانا بمجهوداته لصالح ليبيا.

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