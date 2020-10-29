بسبب ارتفاع مؤشر الإصابة باللشمانيا في بني وليد.. “الوطني لمكافحة الأمراض” يقوم بزيارة عمل ميدانية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن قيام فريق من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة، بزيارة عمل ميدانية لمدينة بني وليد يوم الأحد الموافق 22 اكتوبر 2020‪، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المركز من خلال بيان له نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الزيارة تأتي بسبب ارتفاع مؤشر الإصابة بمرض اللشمانيا داخل المدينة، حيث قام الفريق بتجميع عينات من القوارض البرية المحتمل إصابتها بالمرض والتي سيتم دراستها في مختبر أبحاث الطفيليات ونواقل الأمراض بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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