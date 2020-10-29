الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في فرنسا ويحذر من تصاعد خطاب العنف

أعلن الأزهر الشريف، الخميس، عن إدانته للهجوم الإرهابي البغيض الذي وقع صباح اليوم بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وأكد الأزهر في بيان له، أنه لا يوجد بأي حال من الأحوال مبررا لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الأديان السماوية، داعيا إلى “ضرورة العمل على التصدي لكافة أعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصب”.

وحذر الأزهر من تصاعد خطاب العنف والكراهية، مشددا على تغليب صوت الحكمة والعقل والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقائد وأرواح الآخرين.

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