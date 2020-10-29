ارتفاع بأسعار الفوانيس في مدينة المرج

عادات وتقاليد ارتبطت بمظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، منها ما يعرف شعبيا بالقناديل، وهي الفوانيس التي تعد أحد المظاهر الشعبية في ذكرى المولد النبوي الشريف في ليبيا، ولكن ضوءها على ما يبدو بات يخفت تدريجيا في ظل أسعارها المرتفعة.

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