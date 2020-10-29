مسؤول إيطالي: نمارس نفوذا على حكومة الوفاق

أكد وكيل وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية مانليو دي ستيفانو أن بلاده تمارس “نفوذًا” على حكومة الوفاق، مؤكداً أن هذا التأثير ينبغي أن يتم إدراكه “من الناحية الإيجابية” أي على أنه “تعاون تجاه مسار سياسي”.

وقال دي ستيفانو، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، إنه منذ التوقيع على وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الليبية، انطلقت من جديد “عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي” للبلاد بمشاركة إيطاليا مبينا أن التطورات الأخيرة في ليبيا إيجابية للغاية.

وتطرق المسؤول الإيطالي لدور اللجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين في عام 2008، مشيراً إلى أن لبلاده “رؤية أكثر شمولية” تجاه ليبيا.