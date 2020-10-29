دومة عن قائمة المشاركين في حوار تونس: المعايير أساس الاختيار وأي اختيار بدون معايير يثير الشكوك

قال عضو مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم الخميس، إنه في ظل التطورات الإيجابية في حلحلة الأزمة الليبية المتمثلة في لقاءات مونترو السويسرية وبوزنيقة المغربية والغردقة المصرية وصولاً إلى اتفاق جنيف الذي نتج عنه وقف اطلاق النار الدائم وخروج كل الأجانب العسكريين من ليبيا، الآن الجميع في انتظار ملتقى الحوار السياسي في تونس ويتطلعوا أن ينتج عنه حلول حقيقية للأزمة السياسية الخانقة وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

وأوضح دومة، في إيجاز صحفي نشره مجلس النواب، بأنه هناك العديد من التساؤلات بعد طرح قائمة أسماء المشاركين في حوار تونس التي أرسلتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، حيث أنه لم يتم الحصول على رد إلى الآن بخصوص آلية ومعايير اتخاذ القرارات العامة مثل اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء للحكومة الجديدة، مما أثار العديد من الشكوك في إعادة مسلسل المبعوث السابق ليون بإصدار قائمة بالأسماء بناءً عليها يصدر قرار من مجلس الأمن بتوقيع من اختارتهم البعثة للحضور ووضع الليبيين في حالة من التخبط قد تستمر عدة سنوات، ثم يرجعون بعدها إلى المربع الأول من انقسام سياسي ومؤسساتي ينتهي بحرب يكون ضحيتها أبناء الشعب الليبي وخروج المبعوثة بالإنابة من المشهد وترك الليبيين في مخاض الصراع مع المبعوث الجديد.

وطالب دومة، البعثة بوضع آلية واضحة وفق المناطق التاريخية لليبيا ولا داعِ لتكريس دور التيارات السياسية التي ليس لها أي قواعد شعبية وفرضها على الشعب الليبي بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية، مؤكدًا أن دور البعثة، داعم لحل الأزمة الليبية في ظل ما تبقى من السيادة الوطنية وعليها التوضيح والابتعاد عن الغموض ومنع التدخلات الخارجية، مؤكداً على عدم بقاء الليبيين مكتوفي الأيدي أمام هذه المؤامرات فالمعايير أساس الاختيار وأي اختيار بدون معايير يثير الشكوك.

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